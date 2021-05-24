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МИД Германии вызвал посла Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

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  • 24.05.2021, 18:04
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МИД Германии вызвал посла Беларуси из-за инцидента с самолетом Ryanair

В ФРН заявления режима о вынужденной посадке самолета Ryanair назвали «абсурдными и не заслуживающими доверия.

Посол Беларуси в ФРГ Денис Сидоренко приглашен вечером в понедельник в МИД Германии в связи с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске и задержанием основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, сообщила в понедельник пресс-служба германского внешнеполитического ведомства.

«Предыдущие заявления белорусского правительства о вынужденной посадке самолета Ryanair в Минске абсурдны и не заслуживают доверия. Нам нужна ясность относительно того, что на самом деле произошло вчера на борту и на земле. И нам нужна ясность по вопросу о благополучии Романа Протасевича и его спутницы, которые должны быть немедленно освобождены. Поэтому сегодня вечером мы вызвали посла Беларуси в МИД. Беседу проведет статс-секретарь Мигель Бергер», - говорится в заявлении ведомства.

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