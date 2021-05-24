Режим потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть Беларусь

Режим потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть Беларусь27
- 24.05.2021, 18:10
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Сегодня мэр Риги заменил красно-зеленый флаг на бело-красно-белый.
Режим Лукашенко потребовал от всех сотрудников посольства Латвии покинуть страну. Об этом заявил глава лукашенковского МИД Владимир Макей, его слова приводит БелТА.
Отмечается, что послу Латвии предложено покинуть Беларусь в течение суток.
«Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием», — сказал Макей.
Посла Латвии пригласили в МИД Беларуси в связи с «оскорблением» в Риге красно-зеленого флага, ему заявлен протест.
Напомним, сегодня мэр Риги снял лукашенковский флаг и заменил на бело-красно-белый.