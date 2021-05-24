Ходорковский призвал ЕС ввести санкции против «Белнефтехима» и «Беларуськалия»7
- 24.05.2021, 18:26
- 8,126
Европейские страны должны присоединиться к санкциям США.
Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский сказал, что европейские страны должны принять меры в ответ на акт воздушного пиратства, совершенный диктатором Лукашенко, и ввести санкции против белорусских производителей нефти и калия.
«Роман Протасевич должен быть освобожден, а диктатор наказан, - говорится в заявлении Ходорковского для «Рейтер». - Диктатора следует ударить там, где ему больнее всего: по его кошельку».
«Европейские страны должны присоединиться к санкциям США против «Белнефтехима» и ввести санкции против «Беларуськалия», - добавил Ходорковский.