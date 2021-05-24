Если к вам пришел медведь 1 Владимир Халип

24.05.2021, 18:34

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Владимир Халип

Для облавы нужно созвать народ.

Американцы сообщили, что их космолет с двумя пилотами поднялся на высоту 55 миль. Вышел на границу космоса. И, естественно, вернулся. Невероятно красивая штука этот космолет. И большая высота для таких летательных аппаратов – не рекорд. Перспективы просто фантастические. Даже обычный авиапассажир сможет вскоре заглянуть с той невообразимой высоты прямо в космос. Если хватит денег на билет.

Однако чужим успехам завидовать не стоит. У нас своих достижений - не сосчитать. Особенно экзотических. Всем давно известно, что наша могучая промышленность работает на пределе возможного. А достижения униженной науки вообще зашкалило. Телевидение настойчиво уверяет, что и мы – космическая держава. А что не получаем пока вестей с других планет, так это потому, что у здешнего руководства совсем не те приоритеты. И какой-то внезапный полет в ионосферу тут не показатель. Каждая домохозяйка знает, что цены у нас уверенно уходят в космос, и возвращаться не спешат. И вообще, тут бы день простоять, да ночь продержаться. А когда эта самая ночь уверенно вступает в свои права, такое происходит!..

Нет, кошмарная чупакабра уже давно не появлялась. А всякие там привидения и прочая нечисть давно рассеялись по темным закоулкам. И злобный змей о трех головах по горизонту уже давно не пролетал. Но вот в тихой деревне Шабыньки поздно вечером вернулась женщина домой после работы, и что же она видит? Прямо у крыльца ее дома колышется жуткая тень – громадная, двухметровая. Посветила фонариком – да это же медведь!

Потом уже выяснилось, что этот блуждающий в потемках зверь известен многим. Никакой мистики – обычный лесной обитатель. Повадился в Борисовском районе бродить по дворам и огородам. Скотину не трогает. Даже на скандальных собак не нападает. Принюхивается. Присматривается. Возможно, с намерением обосноваться. Всерьез и надолго. Не подозревая даже о том, что у него есть конкуренты, да еще какие.

А впервые, только выйдя из леса, проведал он деревню Сыч. Заглянул на пасеку местного пчеловода. Разорил несколько ульев. В хлевы не заглядывал. Денег не требовал. Просто насытился медом. Хозяин усадьбы, человек бывалый, сделал все возможное, чтобы наглый визитер больше ему не досаждал. Поставил световой датчик движения. А вдобавок еще и сирену. Приготовил даже петарды, чтобы изрядно напугать. И все напрасно. Утром обнаружил, что ночью были разорены еще три улья.

Слух о ловком и хитрющем любителе меда мгновенно разлетелся по округе. Пчеловод из соседней деревни попытался отпугнуть наглого грабителя каким-то особенным звонком. А вдобавок приспособил еще и безотказную систему, именуемую электропастухом. Любую скотину эта вроде бы скромная растяжка способна образумить. Но утром всем стало понятно, что ночному гостю на все изобретения начхать. Он разорил улья, сожрал мед, пергу и даже расплод.

Оставалось разве что вызвать на место грабежа милиционеров. Те изучили суть проблемы. Выяснили однозначно, что ситуация политикой не пахнет. И все благополучно столкнули на экологов. А чего возиться с этим блуждающим медведем? На демонстрации не ходит. Флагом не размахивает. Митинги не посещает. На угодья ЦАЛ ДИР БИЕ или окрестности стратегического бункера не посягает. Так и нечего тут суетиться попусту. Подумаешь, проблему нашли – медведь пасеку проведал. Обычное явление природы. Вот пусть и думают те, кому положено.

Думали, однако, не одни экологи. И не только о медведе. Задумалась всерьез и придворная дама, известная всем просто феерическим подсчетом голосов на предыдущих выборах. А не та ли это самая пора, когда ей стоило бы снова явиться народу? И не с пустыми руками, а во всеоружии передовой режимной мысли о неуклонном движении вперед. О том, что немедленно должны быть приняты меры. Какие? Да все те же – крутые и бескомпромиссные. Чтобы с треском проигравшие могли и дальше оставаться на своих местах. А потому всему народу надо так перестроить образ мыслей, чтобы невозможной стала для восприятия никакая иная точка зрения, кроме патриотической.

И что удивительно, почти в унисон с этой глубокомысленной сентенцией отозвалось недремлющее эхо. И не в Дроздах, в Озерном или на неведомых медвежьих тропах оно возникло вдруг, что было бы еще понятно. А где-то далеко на востоке, на самом краю земли прозвучала столь же уверенная мысль: «Страна может стать уязвимой и в конечном итоге рухнет, если мы не будем придерживаться нашего собственного образа жизни». Это неугомонный Ким Чен Ын внес свой неоценимый вклад в развитие современных диктаторских идей. И заодно растолковал, почему его подданным запрещены отныне стрижки неустановленного образца и узкие джинсы заодно.

Где Северная Корея и где вроде бы европейская Беларусь, а единомыслие просто зашкаливает. А как же иначе? Точка зрения должна быть одна на всех. Как прическа установленного образца. А иначе рухнет могучая страна - эта или та.

А что же наш медведь? Так и бродит по садам и огородам? И нет на него никакой управы? Чего скрывать - проблема действительно трудна. Однако и ее решение вроде бы наметилось. Нашелся в местном сельсовете человек, который предложил способ простой, но радикальный. Изготовить надежную клетку. Оборудовать подходящее авто. Для облавы созвать народ. И переселить любителя трофейного меда в дальний квартал лесничества. Поближе к заповеднику.

Не тот ли это способ, который помог бы и всей стране справиться с ее стихийным бедствием? Народу сегодня очень трудно жить. Но еще труднее с каждым днем диктаторам, большим и мелким. Мир стал для них чужим и неуютным. Мало меда. Мало денег. И слишком много проблем. К тому же и народ уже совсем не тот. А потому рано или поздно придется завершать этот затянувшийся банкет. Подходящий заповедник есть. Где-то на востоке. Если двинуть напрямик и не отвлекаться. Рано или поздно там соберутся все диктаторы. А потому уже сейчас было бы им проще сбиться в стаю. И уйти вглубь леса.

Навсегда.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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