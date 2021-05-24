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Лондон пригрозил санкциями для «Северного потока-2» из-за рейса Ryanair

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  • 24.05.2021, 18:39
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Лондон пригрозил санкциями для «Северного потока-2» из-за рейса Ryanair

Ранее Британия ввела персональные санкции против режима Лукашенко и отказалась принимать рейсы «Белавиа».

Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» из-за инцидента с самолетом Ryanair, заявил глава британского МИД Доминик Рааб, передает Guardian.

С соответствующей идеей во время выступления министра в парламенте выступил глава комитета по иностранным делам Палаты общин Том Тугендхат: «Сделает ли [Рааб] еще один шаг и призовет ли он к заморозке проекта газопровода «Северный поток — 2» и [эксплуатации] газопровода Ямал, который проходит через Беларусь, от которого поступают деньги, поддерживающие этот тиранический режим [Лукашенко]?».

Рааб заявил, что «трудно поверить», что инцидент с рейсом Ryanair в Минске произошел «без молчаливого согласия Москвы», передает Guardian.

Лондон задумается над оказанием санкционного давления на Россию, сказал министр. «Был упомянут «Северный поток» и другие возможности [для оказания санкционного давления]. Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять то, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — заявил он.

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