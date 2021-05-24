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Бельгия намерена ввести санкции против гражданской авиации Беларуси

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  • 24.05.2021, 18:42
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Бельгия намерена ввести санкции против гражданской авиации Беларуси
фото: freepik.com

Жизнь более 100 европейских граждан была поставлена под угрозу террористом Лукашенко.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо предложил ввести санкции против сектора гражданской авиации Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

«Жизнь более 100 европейских граждан была поставлена под угрозу. Это беспрецедентная акция, мы не можем это принять. По моему мнению, необходимо рассмотреть санкции против гражданской авиации», - сказал де Кроо в телевизионном обращении. По его словам, ограничения могут затронуть полеты как из, так и в Беларусь, а также использование воздушного пространства этой страны.

«Недопустимо ставить под угрозу жизни граждан, совершающих перелет из одной европейской столицы в другую. Мы примем новые санкции против Беларуси», - заключил он.

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