Латвия высылает всех лукашенковских дипломатов 23 24.05.2021, 18:51

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Рига ответила на действия режима Лукашенко.

Латвия вышлет всех белорусских дипломатов. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель МИД Латвии.

Сегодня глава лукашенковского МИД Владимир Макей объявил о высылке из страны посла Латвии и всех сотрудников посольства, за исключением одного.

В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного полномочного представителя Беларуси «для информирования об аналогичных действиях — высылке всех белорусских дипломатов до нормализации отношений».

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic отказалась от полетов над Беларусью.

Сегодня мэр Риги также снял лукашенковский флаг и заменил на бело-красно-белый.

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