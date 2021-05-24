Латвия высылает всех лукашенковских дипломатов

Латвия высылает всех лукашенковских дипломатов23
- 24.05.2021, 18:51
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Рига ответила на действия режима Лукашенко.
Латвия вышлет всех белорусских дипломатов. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель МИД Латвии.
Сегодня глава лукашенковского МИД Владимир Макей объявил о высылке из страны посла Латвии и всех сотрудников посольства, за исключением одного.
В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного полномочного представителя Беларуси «для информирования об аналогичных действиях — высылке всех белорусских дипломатов до нормализации отношений».
Ранее латвийская авиакомпания airBaltic отказалась от полетов над Беларусью.
Сегодня мэр Риги также снял лукашенковский флаг и заменил на бело-красно-белый.