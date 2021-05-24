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Латвия высылает всех лукашенковских дипломатов

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  • 24.05.2021, 18:51
  • 17,932
Латвия высылает всех лукашенковских дипломатов

Рига ответила на действия режима Лукашенко.

Латвия вышлет всех белорусских дипломатов. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель МИД Латвии.

Сегодня глава лукашенковского МИД Владимир Макей объявил о высылке из страны посла Латвии и всех сотрудников посольства, за исключением одного.

В ответ на действия Беларуси Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного полномочного представителя Беларуси «для информирования об аналогичных действиях — высылке всех белорусских дипломатов до нормализации отношений».

Ранее латвийская авиакомпания airBaltic отказалась от полетов над Беларусью.

Сегодня мэр Риги также снял лукашенковский флаг и заменил на бело-красно-белый.

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