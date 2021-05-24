Швеция рекомендовала авиакомпаниям не летать над Беларусью

Швеция рекомендовала авиакомпаниям не летать над Беларусью5
- 24.05.2021, 19:09
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Шведы будут облетать воздушное пространство Беларуси из-за террориста Лукашенко.
Шведское транспортное агентство рекомендует местным авиакомпаниям воздержаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси, говорится в сообщении ведомства в понедельник
"Шведское транспортное агентство рекомендует шведским авиакомпаниям отказаться от полетов в воздушном пространстве Беларуси", - говорится в заявлении агентства, которое приводит телекомпания SVT.
Руководитель подразделения агентства Саймон Послюк сообщил о том, что в агентстве изучают инцидент с самолетом Ryanair в Минске, а также следят за обсуждениями на европейском уровне.
Авиакомпания SAS со штаб-квартирой в Швеции объявила, что будет облетать воздушное пространство Беларуси на основании рекомендаций транспортных властей страны, передает агентство Франс Пресс.
"Мы будем следовать инструкциям и перенаправим затронутые рейсы", - приводит агентство заявление SAS.