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Мальта стала первой страной в ЕС, где сформирован коллективный иммунитет к COVID-19

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  • 24.05.2021, 19:36
Мальта стала первой страной в ЕС, где сформирован коллективный иммунитет к COVID-19

Около 70% населения Мальты уже получили как минимум одну дозу.

Мальта стала первой страной в Евросоюзе, где сформирован коллективный иммунитет от коронавируса. В стране каждые пять секунд вводится препарат от COVID-19 и на сегодняшний день около 70% населения уже получили как минимум одну дозу.

Об этом заявил вице-премьер и министр здравоохранения Мальты Крис Ферне, передает Reuters.

По его словам, около 42% взрослого населения Мальты уже получили две дозы вакцины от коронавируса. "Вакцины вводятся каждые пять секунд", - добавил он.

Крис Ферне уточнил, что в стране около 70% взрослого населения получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19 и таким образом, Мальта стала первой страной Евросоюзе достигшей коллективного иммунитета.

"Вакцина - это оружие против вируса", - добавил он.

Глава Минздрава отметил, что тем, кто прошел полную вакцинацию, с июля не придется носить маску на улице. Ее обязательное ношение останется только внутри помещений.

С понедельника, 24 мая, власти Мальты сняли ограничения на посещение тренажерных залов и бассейнов, а время работы ресторанов продлили до полуночи. Раньше они должны были закрываться в 17:00.

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