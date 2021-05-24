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Раса Юкнявичене: Лукашенко стал международным террористом

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  • 24.05.2021, 19:45
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Раса Юкнявичене: Лукашенко стал международным террористом
Раса Юкнявичене
Фото: DELFI

Вынужденная посадка самолета компании Ryanair в минском аэропорту – акт террора.

Депутат Европейского парламента от Литвы, а в прошлом – министр обороны Литовской Республики и вице-президент Парламентской Ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене (Rasa Jukneviciene) констатирует:

«Несмотря на то, что инцидент в минском аэропорту произошел в воскресенье, все главные лица Европарламента выразили свое возмущение по поводу случившегося. Моя политическая группа, самая крупная в Европейском парламенте – Европейская народная партия – включая лидера Мартина Вебера, назвала это актом террора, а некоторые коллеги даже сказали, что Лукашенко стал фашистско-сталинистским диктатором, и добавили к этому самые жесткие слова. И президент Европарламента Давид-Мария Сассоли – а он представитель левого фланга, итальянский социалист – также дал свою оценку этому ужасному происшествию на европейском континенте. И я не сомневаюсь, что Европейский парламент и в дальнейшем не оставит это без внимания», – подчеркнула евродепутат в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».

Юкнявичене также назвала вынужденную посадку самолета компании Ryanair в минском аэропорту «актом террора» со стороны белорусских властей, а самого Александра Лукашенко – «вождем военной хунты», который «стал международным террористом».

В ходе обсуждения в российской блогосфере фактического перехвата самолета ирландской авиакомпании белорусским истребителем несколько раз звучал вопрос: почему литовские ВВС не предприняли попытки нейтрализовать МиГ-29? Ведь до белорусско-литовской границы оставались считанные километры, и лететь до Вильнюса было ближе, чем до Минска.

В ответ на просьбу прокомментировать эту ситуацию с учетом опыта министра обороны Литвы, Раса Юкнявичене отметила, что у нее нет точных данных относительно того, чем вечером 23 мая занимались литовские военные летчики, дежурившие на авиабазе в Шауляе. «Наверно, у них была информация о происходящем в Беларуси. Но ведь натовские истребители не могут пересекать границу. Конечно, если бы все происходило на нашей стороне границы, литовские военные самолеты были бы подняты. Но сейчас у меня нет информации о том, что они знали и что делали», – сказала экс-министр.

Кроме того, продолжала Юкнявичене, «самолет (летевший из Афин в Вильнюс – Г.А), был гражданским и летел тем курсом, который был задекларирован». Она также отметила, что следственные органы Литвы ведут данное дело и что со временем станут известны все его подробности.

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