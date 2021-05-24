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Глава ICAO созвал срочную встречу 36 представителей совета по захвату Ryanair

  • 24.05.2021, 20:00
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Глава ICAO созвал срочную встречу 36 представителей совета по захвату Ryanair
фото: epa

Некоторые авиакомпании уже начали облетать Беларусь.

Глава совета ICAO (Международная организация гражданской авиации) созвал 27 мая срочную встречу 36 представителей своего совета по инциденту с Ryanair.

Напомним, накануне самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.

После этого правительство Литвы также заявило о намерении добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов. Вильнюс будет требовать «четкого и бескомпромиссного» ответа международного сообщества, говорится в заявлении правительства. В Латвии считают, что «действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех».

Великобритания первой из европейских стран запретила «Белавиа» полеты в страну. Власти Великобритании распорядились, чтобы национальный регулятор потребовал от авиакомпаний избегать воздушного пространства Белоруссии.

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