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Флаг России сняли на чемпионате мира по хоккею в Риге

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  • 24.05.2021, 20:10
  • 12,008
Флаг России сняли на чемпионате мира по хоккею в Риге

Флаг сняли из-за требований Всемирного антидопингового агентства.

Власти Риги сняли в центральной части города российский флаг и заменили его символикой Олимпийского комитета России. Об этом сообщает портал Delfi.

Речь идет о флагах участников чемпионата мира, которые по решению городских властей установили возле гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где живут игроки сборных — участниц мирового первенства.

Замену флага власти Риги объяснили требованиями Всемирного антидопингового агентства (WADA). В соответствии с санкциями российские спортсмены не могут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом, гимном и другими национальными символами страны.

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