закрыть
24 мая 2021, понедельник, 21:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США: Действия режима Лукашенко – наглый вызов международной безопасности

12
  • 24.05.2021, 20:13
  • 13,984
США: Действия режима Лукашенко – наглый вызов международной безопасности

Байдена проинформировали о действиях белорусского режима.

В Белом доме в понедельник проходит брифинг для прессы, одной из центральных тем которого стал инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, вызвавший осуждение со стороны мирового сообщества, передает «Голос Америки».

Напомним, что в воскресенье власти Беларуси принудили следовавший в Литву самолет совершить посадку в аэропорту Минска. На борту находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, который впоследствии был арестован.

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что утром в понедельник президент Байден был информирован о действиях властей Беларуси. Она также подчеркнула, что Белый дом рассматривает эти действия как «шокирующий акт», требующий международного расследования.

«Это был шокирующий акт изменения маршрута рейса между двумя странами-членами ЕС с очевидной целью – арестовать журналиста», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, действия официального Минска являются «наглым вызовом международному миру и безопасности».

Она добавила, что США осуждают режим Лукашенко, преследующий журналистов лишь за то, что они выполняют свои профессиональные обязанности.

Касаясь вопроса о действиях Вашингтона в связи с инцидентом, пресс-секретарь отметила, что США действуют в контакте с международными партнерами.

Она также сообщила, что посол США в Беларуси находится в прямом контакте с властями страны.

Отвечая на вопрос о возможной причастности России к инциденту, Псаки напомнила о тесном сотрудничестве между Москвой и Минском.

Ранее в понедельник министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что необходимо выяснить, насколько безопасны полеты над Беларусью, осуществляемые базирующимися в США авиакомпаниями.

Накануне действия белорусских властей осудил Госдепартамент США, потребовавший немедленного освобождения Романа Протасевича.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич