США: Действия режима Лукашенко – наглый вызов международной безопасности 12 24.05.2021, 20:13

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Байдена проинформировали о действиях белорусского режима.

В Белом доме в понедельник проходит брифинг для прессы, одной из центральных тем которого стал инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, вызвавший осуждение со стороны мирового сообщества, передает «Голос Америки».

Напомним, что в воскресенье власти Беларуси принудили следовавший в Литву самолет совершить посадку в аэропорту Минска. На борту находился белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич, который впоследствии был арестован.

В ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что утром в понедельник президент Байден был информирован о действиях властей Беларуси. Она также подчеркнула, что Белый дом рассматривает эти действия как «шокирующий акт», требующий международного расследования.

«Это был шокирующий акт изменения маршрута рейса между двумя странами-членами ЕС с очевидной целью – арестовать журналиста», – сказала пресс-секретарь Белого дома.

По словам Псаки, действия официального Минска являются «наглым вызовом международному миру и безопасности».

Она добавила, что США осуждают режим Лукашенко, преследующий журналистов лишь за то, что они выполняют свои профессиональные обязанности.

Касаясь вопроса о действиях Вашингтона в связи с инцидентом, пресс-секретарь отметила, что США действуют в контакте с международными партнерами.

Она также сообщила, что посол США в Беларуси находится в прямом контакте с властями страны.

Отвечая на вопрос о возможной причастности России к инциденту, Псаки напомнила о тесном сотрудничестве между Москвой и Минском.

Ранее в понедельник министр транспорта Пит Буттиджич заявил, что необходимо выяснить, насколько безопасны полеты над Беларусью, осуществляемые базирующимися в США авиакомпаниями.

Накануне действия белорусских властей осудил Госдепартамент США, потребовавший немедленного освобождения Романа Протасевича.

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