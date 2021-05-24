Казахстанская Air Astana отменила запуск прямого авиарейса из Алматы в Минск

Казахстанская Air Astana отменила запуск прямого авиарейса из Алматы в Минск14
- 24.05.2021, 20:25
- 10,188
Рейс между столицами двух государств анонсировался на 31 мая 2021 года.
Казахстанская авиакомпания Air Astana отменила запуск прямого рейса из Алматы в Минск, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в компании.
На сайте компании рейс между столицами двух государств анонсировался на 31 мая 2021 года.
Пресс-секретарь министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Мадияр Уакпаев сообщил, что Казахстан вынесет вопрос о полетах над Беларусью на заседание межведомственной комиссии. Дата проведения заседания пока не известна.