Какие страны и авиакомпании бойкотируют воздушное пространство Беларуси 13 24.05.2021, 20:39

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Список стран и авиакомпаний.

После инцидента с вынужденной посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске несколько стран запретили авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство. Некоторые перевозчики уже стали облетать территорию Беларуси.

Великобритания

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс в Twitter сообщил о том, что страна приостановила лицензию на полеты «Белавиа» в Великобританию. Также британское правительство потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси.

Литва

Министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что с полуночи 25 мая все самолеты, прибывающие в страну или улетающие из нее, не должны входить в воздушное пространство Беларуси.

С призывом запретить пролет через Беларусь выступил МИД Польши. Основной перевозчик LOT сообщил, что обдумывает возможность отказаться от использования белорусского воздушного пространства.

Украина

В ходе совещания Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью, а также закрытия воздушного пространства Беларуси для осуществления перелетов в Украину.

Швеция

Управление транспорта Швеции приняло решение рекомендовать местным авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси до стабилизации ситуации. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства. Скандинавская авиакомпания SAS после этого сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо в своем Twitter заявил, что ЕС должен обсудить новые санкции против Беларуси, в том числе и запрет самолетам авиакомпании «Белавиа» садиться в аэропортах стран ЕС.

Германия

Канцлер Ангела Меркель допустила дальнейшие санкции против режима. Она не исключила в том числе и обсуждение запрета на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа».

АВИАПЕРЕВОЗЧИКИ

Латвийская AirBaltic стала первой компанией, объявившей об отказе использовать воздушное пространство Беларуси для своих самолетов.

Самолет Austrian Airlines в понедельник летел в Москву из Вены через Украину, а не через Беларусь. В компании заявили, что ждут развития ситуации.

Венгерская авиакомпания WizzAir сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси.

Зарегистрированная на Кипре авиакомпания Avia Solutions пообещала, что ее самолеты, которые базируются в Литве, не будут летать над территорией Беларуси.

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