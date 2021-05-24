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Британия поднимет вопрос Беларуси в Совбезе ООН

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  • 24.05.2021, 20:54
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Британия поднимет вопрос Беларуси в Совбезе ООН

Лондон будет рассматривать дальнейшие санкции в отношении белорусского режима.

Великобритания рассматривает вопрос санкций в отношении властей Беларуси после инцидента с самолетом Ryanair и поднимет вопрос о действиях режима в Совбезе ООН. Об этом сегодня в парламенте сообщил министр иностранных дел Доминик Рааб.

Действия белорусской стороны в инциденте с самолетом глава МИД Британии охарактеризовал как «безрассудный, циничный и опасный угон самолета Ryanair правительством Беларуси», информирует The Guardian.

«Ситуация представляет собой шокирующее нападение на гражданскую авиацию и нарушение международного права. Это представляет опасность для гражданских полетов повсюду и является вопиющим и чрезвычайным отходом от международного права и международной практики», — заявил Рааб, говорится на сайте правительства.

Доминик Рааб сообщил, что посла Беларуси вызвали в МИД Британии для дачи объяснений. Он заявил, что Великобритания планирует поднять вопрос о действиях белорусских властей на Совете безопасности ООН, в ОБСЕ, на саммите мировых лидеров G7 и в Международной организации гражданской авиации ICAO. Также Британия будет рассматривать дальнейшие санкции в отношении белорусского режима (на данный момент они введены в отношении 99 физлиц и юрлиц Беларуси). Члены парламента в целом поддержали данные меры, отмечает Guardian.

Также глава МИД Британии отметил, что, по его мнению, власти Беларуси не могли решиться на такой шаг с иностранным самолетом без согласия России, но подчеркнул, что пока прямых доказательств этому у него нет.

Сегодня в Британии запретили полеты «Белавиа» в Великобританию и над территорией страны и рекомендовали британским авиакомпаниям прекратить полеты над территорией Беларуси.

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