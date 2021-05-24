Собаки выявляют COVID-19 менее, чем за секунду 24.05.2021, 21:02

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Лучше всего выявлению коронавируса обучаются спаниели, ретриверы и лабрадоры.

Исследователи из Лондона научили собак находить инфицированных коронавирусом. Люди, которые болеют ковидом, имеют отличительный запах, который обученные собаки могут определять с высокой точностью, пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие шесть обученных собак. Они смогли поставить диагноз менее чем за секунду. Оказалось, что животные правильно идентифицируют 94 из сотни инфицированных людей. Собаки могут находить ковид даже на одежде, которую носили больные коронавирусом.

Более того, собаки безошибочно определяли людей с бессимптомными случаями.

Лучше всего выявлению коронавируса обучаются спаниели, ретриверы и лабрадоры. Эти породы любят что-нибудь искать и им нравится работать в общественных местах, отмечают исследователи.

Обучение собаки занимает от восьми до десяти недель. Для исследования ученые использовали пожертвованные пациентами с положительным ковид-тестом элементы одежды. За правильное определение запаха больных людей собак поощряли каким-либо лакомством.

Известно, что собаки не смогут заменить ПЦР-тесты, но они могут быть очень полезными в общественных местах, например аэропортах, чтобы быстро выявлять пассажиров на наличие коронавируса. Проблема в том, что обучение собак занимает много времени, в том, что нужно постоянно находить одежду, которую носят инфицированные люди.

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