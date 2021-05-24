закрыть
24 мая 2021, понедельник, 21:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сборную Беларуси предложили отстранить от участия в ЧМ по хоккею

13
  • 24.05.2021, 21:08
  • 7,336
Сборную Беларуси предложили отстранить от участия в ЧМ по хоккею
Foto: Sputnik/Scanpix

Бывший президент Эстонии заявил, что белорусских хоккеистов нужно «выставить без промедлений».

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес разместил в социальной сети Twitter призыв к Международной федерации хоккея выставить Беларусь в проходящего в Риге Чемпионата мира по хоккею, передает delfi.lv.

"Международная федерация хоккея может и ей нужно без промедления выставить Беларусь с проходящего в Риге чемпионата мира", - указал бывший глава Эстонии.

По мнению Ильвеса, это решение стало бы куда более действенной и эффективной мерой, примененной в отношении "любящего хоккей диктатора Лукашенко, а также оказало бы мгновенный эффект на организованный государством терроризм".

Как уже сообщалось ранее, в аэропорту Минска в минувшее воскресенье совершил экстренную посадку следовавший из Афин в Вильнюс самолет авиакомпании Ryanair. Самолет приблизился к границе Литвы, но был вынужден повернуть в Минск.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, для этого Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима
2020 год разрушил все прежние конструкты белорусского режима Валерий Карбалевич