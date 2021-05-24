Президент Литвы призвал ЕС к четким действиям против режима Лукашенко 24.05.2021, 21:14

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ГИТАНАС НАУСЕДА

ФОТО: EPA

По словам Гитанаса Науседы, время риторики и устных заявлений прошло.

Евросоюзу нужны четкие действия для того, чтобы «изменить модель поведения» белорусских властей, заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа 24 мая перед началом заседания Европейского совета в Брюсселе (трансляция велась на сайте Совета ЕС).

«Вчера произошло беспрецедентное событие, — сказал он. — Самолет авиакомпании Raynair заставили приземлиться в Минске. Сделали это с применением боевых машин — самолета МиГ-29 и вертолета Ми-24. Причина, по которой это произошло, заключалась в том, что на борту находился активист и голос оппозиции Роман Протасевич. Его арестовали вместе с его девушкой Софией Сапегой. Это беспрецедентно, это похоже на акт государственного терроризма против европейского сообщества. Напомню, что на борту находились около 120 человек, люди из 18 стран», передает БелаПАН.

«Так что я думаю, что время риторики, устных заявлений прошло. Нам нужны четкие действия, чтобы изменить модель поведения этого очень опасного режима. Одна из возможностей — запретить или закрыть воздушное пространство ЕС для белорусских авиакомпаний. Также признать воздушное пространство Беларуси небезопасным для гражданских полетов. А также можно обсудить расширение санкций в отношении этого режима, как мы уже делали в прошлом, используя ту же структуру санкций, что у нас уже есть. Все эти меры крайне необходимы для того, чтобы власти Беларуси не допускали подобных действий», — сказал литовский президент.

Науседа также заявил, что в свете последних событий представителям стран ЕС также следует начать обсуждать Белорусскую АЭС не в контексте экономики, энергетики и экологии, как прежде, а говорить о ней «как о возможном геополитическом оружии против европейского сообщества».

В свою очередь канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала инцидент с самолетом Ryanair «беспрецедентным поступком белорусских властей». «Мы увидели принудительную посадку, которая привела к задержанию белорусского оппозиционера Романа Протасевича, — сказала она. — Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден. Все другие объяснения приземления самолета Ryanair совершенно неправдоподобны. То же касается его девушки Софии Сапеги. Мы будем требовать [их освобождения]».

Меркель заявила, что участники заседания обсудят, какой будет «солидарная европейская реакция», «какие меры могут быть предприняты против Беларуси». Среди таких мер она назвала новые санкционные списки, отказ белорусскому авиаперевозчику в полетах и международное расследование инцидента.

Премьер-министр Ирландии Микал Мартин заявил, что «с нетерпением ждет заседания Европейского совета, который пройдет сегодня и завтра». «Очевидно, что сегодняшним вопросом, который стоит перед нами, является противодействие безрассудным и неприемлемым действиям белорусского правительства по принуждению к приземлению самолета Ryanair и аресту Романа Протасевича. Мы призываем немедленно его освободить», — сказал политик.

Он отметил, что действия белорусского государства, направленные «против всех принципов демократии, свободы ассоциаций, свободы слова, а также угроза европейским гражданам и экипажу самолета», являются неприемлемыми. «Многие лидеры сегодня будут призывать очень твердо и решительно отреагировать на подобные действия», — заверил он.

По инциденту с самолетом Ryanair в Беларуси также высказались премьер-министр Финляндии Санна Марин, глава правительства Испании Педро Санчез и другие.

Инцидент осудили Великобритания, Германия, Греция, Грузия, Литва, Польша, США, Франция, структуры ЕС, НАТО и ОБСЕ. Международная организация гражданской авиации (ICAO) выразила «серьезную обеспокоенность явно вынужденной посадкой рейса Ryanair и его пассажиров». Немедленного освобождения Протасевича потребовали Украина, Латвия, Эстония и другие страны.

Генпрокурор Польши инициировал расследование по факту принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Предварительным расследованием занялась также прокуратура Литвы.

Ряд европейских стран объявили о приостановке полетов в Беларусь и над ее территорией.

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