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В мире появился новый самый богатый человек

  • 24.05.2021, 21:15
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В мире появился новый самый богатый человек
Фото: Martin Bureau / Pool / Reuters

Им стал французский бизнесмен.

По версии Forbes, в мире появился новый самый богатый человек. Им стал французский бизнесмен, глава и основной владелец модного дома LVMH Бернар Арно, чье состояние оценивается в 186,3 миллиарда долларов.

Эта сумма на 300 миллионов больше текущей стоимости активов основателя Amazon Джеффа Безоса, который до сих пор считался богатейшим человеком в мире.

На третьем месте в списке основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние оценивается в 147,3 миллиарда долларов. Также в первую пятерку вошли основатель Microsoft Билл Гейтс (126 миллиардов долларов) и основатель Facebook Марк Цукерберг (117,8 миллиардов).

В состав холдинга LVMH входят модные бренды Luis Vuitton, Christian Dior, Hennessy, Givenchy, Kenzo и Bulgari.

Рост благосостояния Арно (на 110 миллиардов долларов за последние 14 месяцев) издание связывает с хорошими показателями компаний во время пандемии коронавируса. По итогам первого квартала 2021 года выручка LVMH составила 17 миллиардов долларов, превысив прошлогодний результат на 32 процента.

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