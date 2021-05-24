Крупную партию белорусских сигарет задержали в Польше

Крупную партию белорусских сигарет задержали в Польше2
- 24.05.2021, 21:30
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Соседи Беларуси продолжают борьбу с контрабандой Таракана.
Польские пограничники и полицейские остановили грузовой автомобиль на литовских номерах в Сувалкском повяте. Машина под управлением водителя-литовца ехала из Литвы. Согласно документам, в автомобиле должны были перевозиться термоизоляционные материалы, но вместо них в полуприцепе оказались беларусские сигареты.
Было изъято 400 тысяч пачек сигарет стоимостью около 6 млн злотых (1,6 млн долларов). Если бы нелегальные сигареты попали в продажу, бюджет Польши потерял бы 2,6 млн долларов, сообщает Подляшский отдел Пограничной службы Польши.
В отношении водителя начато уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.