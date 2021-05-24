Урсула фон дер Ляйен: Будут страшные последствия для режима Лукашенко 24.05.2021, 21:39

Фото: Bloomberg

ЕС рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в понедельник рассмотрят варианты санкций против Беларуси из-за посадки самолета компании Ryanair в Минске, включая меры против бизнеса, экономики и авиационного сектора страны. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на встречу в Брюсселе.

"Мы обсудим разные варианты санкций: против физических лиц, вовлеченных в посадку самолета, а также против бизнеса, экономических предприятий и авиационного сектора", - сказала она.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что саммит ЕС уделит большое внимание инциденту в Минске.

"Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия", - добавила она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».