Урсула фон дер Ляйен: Будут страшные последствия для режима Лукашенко
- 24.05.2021, 21:39
ЕС рассмотрит санкции против бизнеса, экономики и авиационного сектора Беларуси.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в понедельник рассмотрят варианты санкций против Беларуси из-за посадки самолета компании Ryanair в Минске, включая меры против бизнеса, экономики и авиационного сектора страны. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по прибытии на встречу в Брюсселе.
"Мы обсудим разные варианты санкций: против физических лиц, вовлеченных в посадку самолета, а также против бизнеса, экономических предприятий и авиационного сектора", - сказала она.
Глава Еврокомиссии подчеркнула, что саммит ЕС уделит большое внимание инциденту в Минске.
"Будет очень сильная реакция от ЕС. Режим Лукашенко должен понять, что будут страшные последствия", - добавила она.