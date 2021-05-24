Lufthansa объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси 9 24.05.2021, 21:48

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Фотo: EPA

Сегодня в Минске самолет авиакомпании Lufthansa вылетел с задержкой.

Немецкая авиакомпания Lufthansa объявила о приостановке полетов в воздушном пространстве Беларуси, передает AFP.

«В связи с развитием текущей ситуации мы на данный момент приостанавливаем полеты в воздушном пространстве Беларуси», - говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее сегодня Великобритания первой из европейских стран запретила белорусской авиакомпании «Белавиа» полеты в страну. Власти Великобритании распорядились, чтобы национальный регулятор потребовал от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси.

Правительство Литвы заявило о намерении добиваться закрытия воздушного пространства Беларуси для международных полетов. Вильнюс будет требовать «четкого и бескомпромиссного» ответа международного сообщества, говорится в заявлении правительства. В Латвии считают, что «действия Беларуси демонстрируют, что воздушное пространство этой страны не является безопасным для всех».

Напомним, накануне самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета, в котором летел Протасевич, в небо был поднят истребитель. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.

На борту самолета находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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