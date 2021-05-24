МИД Италии вызвал главу белорусской дипмиссии из-за захвата самолета 4 24.05.2021, 22:17

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Рим призвал режим Лукашенко к ответу.

Временный поверенный в делах Беларуси вызван в МИД Италии, сообщило ведомство, отметив, что Рим обсуждает с европейскими партнерами меры пропорционального ответа на "недопустимый" инцидент с самолетом Ryanair в Минске.

"По указанию министр Луиджи Ди Майо замминистра Бенедетто Делла Ведова вызвал сегодня временного поверенного в делах Республики Беларусь в связи с серьезнейшим эпизодом с угоном коммерческого рейса Ryanair Афины-Вильнюс, который привел к временному лишению свободы 149 пассажиров", - заявляет МИД Италии.

Согласно информации на сайте посольства, временным поверенным Белоруссии в Италии является Дмитрий Ярмолюк.

"Замминистра решительно осудил недопустимый акт, который представляет собой очень серьезное нарушение международных норм безопасности полетов и за которое Беларусь призвана к ответу. В связи с этим Италия уже начала обсуждать со своими партнерами на сегодняшнем заседании Совета Европы принятие мер реагирования, соразмерных серьезности инцидента. Аналогичные инициативы предпринимаются на многосторонних площадках", - отмечает МИД.

Также Делла Ведова потребовал "немедленного освобождения" основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его подруги.

"Италия продолжит прилагать все усилия для немедленного освобождения всех политических заключенных", - заявили в МИД.

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