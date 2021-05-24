Чехи в овертайме победили белорусов на ЧМ по хоккею 13 24.05.2021, 22:39

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Это второе поражение белорусских хоккеистов на турнире.

В матче чемпионата мира по хоккею сборная Беларуси оказалась слабее команды Чехии (2:3 ОТ), передает pressball.by.

Чемпионат мира-2021. Группа "А"

ЧЕХИЯ — БЕЛАРУСЬ — 3:2 ОТ

ЧЕХИЯ: Грубец (Вилл); Гронек — Д.Мусил, Задина — Коварж (К) — Кубалик; Клок — Хайек, Странски — Шпачек — Врана; Скленичка — Шулак, Флек — Хитил — Секач; Моравчик, А.Мусил — Ганзл — Шмейкал.

БЕЛАРУСЬ: Колосов (Шостак); Хенкель — Фальковский, Принс — Шарангович (К) — С.Костицын; Знахаренко — Антонов, Протас — Дрозд — Комаров; Бэйлен — Коробов, Платт — Кодола — Паре; Еременко — Шинкевич, Лопачук — Нестеров — Стефанович.

ШАЙБЫ: 0:1 — Шарангович (С.Костицын, 25.52). 1:1 — Коварж (Гронек, Моравчик, 29.44). 2:1 — Задина (Гронек, 33.03-бол.). 2:2 — Еременко (Лопачук, Шинкевич, 51.30). 3:2 — Кубалик (Ганзл, Грубец, 61.23).

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