В Мали военные арестовали президента и премьер-министра 1 25.05.2021, 7:32

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фото: РИА НОВОСТИ

Накануне силовых министров не включили в кабмин.

В Мали военные арестовали временного президента страны Ба Ндау и главу правительства Моктара Уана. Их доставили в понедельник на военную базу Кати около Бамако, сообщает Associated Press.

Переходное правительство ушло в отставку в мае, и временный президент поручил главе кабмина сформировать новое правительство. О том, что новый кабмин сформирован, стало известно в понедельник. В его состав не вошли министр внутренней безопасности Модибо Коне и министр обороны Садио Камара. Никаких причин для их исключения не приводилось, но этот шаг символизировал усиление разногласий внутри переходного правительства. Арест временного президента и премьера, возможно, стал реакцией на обнародованный ранее состав нового правительства. Никаких комментариев от временного президента и премьер-министра на данный момент нет.

Посольство США в столице Мали, между тем, заявило, что получило "сообщения об усилении военной активности в Бамако" и призвало американцев в Бамако ограничить свои передвижения. На улицах с вечера начались беспорядки.

Ранее президент страны Ибрагим Бубакар Кейта ушел в отставку под давлением военных. Официальное заявление об уходе было показано по национальному телевидению. Кейта заявил, что "не хочет проливать кровь, чтобы остаться на своем посту".

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