Байден: Моя команда работает над привлечением к ответственности виновных за разворот самолета Ryanair в Минск 8 25.05.2021, 7:40

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Джо Байден

фото: Reuters

Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением по поводу инцидента с разворотом самолета Ryanair в Минск. Текст появился на сайте Белого дома.

США считают прямым нарушением международных норм "принудительное перенаправление коммерческого рейса Ryanair" в Беларусь, а также снятие с самолета и последующий арест белорусского журналиста Романа Протасевича.

Американский президент подчеркнул, что США самым решительным образом осуждают случившееся, а также считают возмутительным "видео, которое, вероятно, Протасевич сделал под принуждением". США назвали инцидент в Беларуси "позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы".

Джо Байден призвал освободить Романа Протасевича, а также сотни других политических заключенных в Беларуси. И поддержал призывы провести международное расследование, чтобы выяснить все обстоятельства дела.

"Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к точечным экономическим санкциям и другим мерам, и я попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных - в тесном сотрудничестве с Евросоюзом, другими союзниками и партнерами, международными организациями", - заявил Байден.

Американский президент добавил, в течение многих месяцев белорусы заявляют о своем требовании демократии, уважения прав человека и сохранения фундаментальных свобод в стране.

"Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе", - добавил Байден.

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