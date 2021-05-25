Франция запретила полеты «Белавиа» 1 25.05.2021, 7:46

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Жан-Баптист Дебари

фото: GALA.FR

Французским авиакомпаниям также рекомендовано не летать над Беларусью.

Франция приостановила разрешение «Белавиа» на полеты и ради безопасности пассажиров попросила свои авиакомпании не летать над Беларусью.

Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве транспорта Франции Жан-Баптист Дебари.

Pour la sécurité des passagers, j'ai demandé aux compagnies aériennes opérant en France de ne plus survoler l'espace aérien biélorusse. Les autorisations de vol de Belavia sont par ailleurs suspendues. — Jean-Baptiste Djebbari (@Djebbari_JB) May 24, 2021

Уже сегодня утром отменен рейс Минск - Париж.

Напомним, что вчера Британия первой из стран запретила полеты «Белавиа» в Великобританию и над территорией страны и рекомендовала британским авиакомпаниям прекратить полеты над территорией Беларуси.

Накануне самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят боевой истребитель и вертолет. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.

На борту самолета находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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