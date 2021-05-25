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Франция запретила полеты «Белавиа»

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  • 25.05.2021, 7:46
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Франция запретила полеты «Белавиа»
Жан-Баптист Дебари
фото: GALA.FR

Французским авиакомпаниям также рекомендовано не летать над Беларусью.

Франция приостановила разрешение «Белавиа» на полеты и ради безопасности пассажиров попросила свои авиакомпании не летать над Беларусью.

Об этом сообщил госсекретарь при Министерстве транспорта Франции Жан-Баптист Дебари.

Уже сегодня утром отменен рейс Минск - Париж.

Напомним, что вчера Британия первой из стран запретила полеты «Белавиа» в Великобританию и над территорией страны и рекомендовала британским авиакомпаниям прекратить полеты над территорией Беларуси.

Накануне самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о минировании. По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят боевой истребитель и вертолет. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.

На борту самолета находился основатель оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

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