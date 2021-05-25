Полеты в обход Беларуси и остановка авиасообщения: первые последствия для режима из-за самолета Ryanair 6 25.05.2021, 7:57

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Давление на международного террориста будет нарастать.

23 мая в Минске из-за ложного сообщения о минировании приземлился самолет Ryanair Афины-Вильнюс, в котором летел блогер Роман Протасевич. Он и его девушка были задержаны. Практически сразу после посадки начали поступать сообщения о негативной реакции мировых лидеров на произошедшее. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал случившееся «актом государственного терроризма, который не может остаться безнаказанным».

Режим в Беларуси уже столкнулся с первыми последствиями — tut.by собрал основные в одном материале.

Фото: delfi.lt

Полеты в обход Беларуси

Еще не дожидаясь официальных запретов, некоторые авиакомпании направили свои рейсы в обход Беларуси. Так, еще вчера утром как минимум два рейса авиакомпании AirBaltic (Рига-Одесса и Рига-Тбилиси) были выполнены без захода в воздушное пространство над Беларусью. Позднее латвийская авиакомпания сообщила, что решила не летать над территорией Беларуси. Об этом заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.

Кроме этого, в обход Беларуси вчера летали самолеты венгерской Wizz Air, литовской KlasJet и австрийской Austrian Airlines. Позднее самолет British Airways, направлявшийся из Лондона в Исламабад, также пролетел в обход Беларуси — ранее такую рекомендацию британским авиакомпаниям дал глава МИД страны. Вечером о решении приостановить полеты в воздушном пространстве Беларуси сообщили немецкая Lufthansa и нидерландская KLM.

Скриншот: flightradar24.com

Польская авиакомпания LOT также сообщила, что может остановить полеты над Беларусью. Об этом удалось узнать журналистам RMF FM. По их информации, решение по этому вопросу может быть принято сегодня.

Авиакомпания Ryanair, самолет которой приземлился в Минске, осудила «незаконные действия белорусских властей». В Ryanair назвали инцидент «актом авиационного пиратства». «Сейчас этим занимаются агентства безопасности ЕС и НАТО. Ryanair во всем сотрудничает с ними», пишет пресс-служба авиакомпании, указывая, что из соображений безопасности не может давать более детальные комментарии по ситуации.

В то же время агентство Reuters со ссылкой на канцелярию президента Франции Эммануэля Макрона сообщило, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) получила запрос на приостановку полетов над Беларусью после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair. Дополнительные шаги могут включать приостановку полетов авиакомпаний ЕС над Беларусью и запрет «Белавиа» приземляться в аэропортах Евросоюза. Официальный представитель ЕС также сказал, что также может обсуждаться приостановка наземного транзита.

Остановка авиасообщения с Беларусью

О прямом решении полностью прекратить воздушное сообщение с Беларусью пока заявила только Украина. Как сообщило днем издание «Страна.ua», президент Владимир Зеленский поручил правительству прекратить авиасообщение с РБ. По словам премьер-министра, правительство рассмотрит этот вопрос уже завтра.

Прекращение авиасообщения с Беларусью прокомментировал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«Учитывая уровень опасности и наглости вызовов демократическим ценностям, которые создают своей деятельностью власти Беларуси в непосредственной близости от границ Украины, президент Владимир Зеленский инициировал решение о полном прекращении авиасообщения с Республикой Беларусь и перенаправлении всех авиарейсов в обход ее воздушного пространства. Глава государства поручил правительству проработать соответствующий вопрос», — сказал секретарь СНБО. Он подчеркнул, что «задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

Фото: reform.by

Косвенно авиасообщение с Беларусью также прекратила Литва. Еще вчера утром премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предупредила о готовящихся мерах в отношении Беларуси. «То, что произошло — это атака не только на Литву, это сигнал для всего Европейского Союза и международных организаций» — прокомментировала она инцидент с вынужденной посадкой рейса Ryanair. — «Воздушное пространство Беларуси небезопасно для всех. Должны быть приняты эффективные меры для защиты всех лиц, которые подвергаются риску пострадать от неадекватных действий режима. Мы будем работать над тем, чтоб закрыть воздушное пространство Беларуси для международных полетов».

А уже днем Шимоните сообщила журналистам, что правительство Литвы запретит прилеты и вылеты самолетов, маршрут которых проходит над территорией Беларуси, что фактически также означает запрет на прямое авиасообщение между странами.

«Это повлияет на 26 рейсов в день, которые прибывают или отправляются из аэропортов. Это все рейсы, которые связаны с южным направлением: Турция и те же Афины. Это не значит, что полеты будут запрещены, это значит, что авиакомпаниям нужно будет выбирать другой маршрут. Если маршрут пролегает через воздушное пространство Беларуси, такой рейс не будет согласован на европейском уровне», цитирует министра транспорта и коммуникаций Литвы Мариуса Скуодиса lrt.lt.

Еще одним последствием случившегося с рейсом Ryanair может быть отмена запуска прямого авиарейса из Алматы в Минск. На сайте авиакомпании AirAstana запуск рейса анонсировался на 31 мая 2021 года, однако сейчас он отменен, эту информацию подтвердили агентству Интерфакс-Казахстан в компании. В Air Astana не стали уточнять по какой причине отменяется запуск авиарейса.

Отмена разрешений на полеты белорусских авиакомпаний

Также сегодня стало известно о запрете на полеты самолетов «Белавиа» в аэропорты отдельной страны — о таком решении объявила Великобритания. «В Великобритании приостановлено действие разрешения на деятельность там белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщил министр транспорта страны Грант Шеппс в Twitter. Кроме этого, управление гражданской авиации Великобритании получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».

Упомянутый выше запрет Литвы на прилет и вылет самолетов, проходящих через воздушное пространство Беларуси, также фактически ликвидировал возможность работы там для «Белавиа». Белорусская авиакомпания сообщила о приостановке на месяц полетов в Вильнюс, сообщение об этом появилось на ее сайте.

«В связи с решением правительства Литовской Республики о приостановке выполнения рейсов Belavia в/из литовских аэропортов мы вынуждены отменить полеты в Вильнюс с 25 мая 2021 года с 03:00 до 02:59 26 июня 2021 года (по белорусскому времени), — говорится в сообщении. — Мы приносим свои извинения, а также сожалеем о ситуации, сложившейся по абсолютно не зависящим от нас причинам. Пассажиры могут вернуть полную стоимость билетов без штрафов или изменить дату вылета. Для этого им необходимо обратиться по месту покупки авиабилетов».

Фото: belavia.by

Поздно вечером агентство ТАСС передало, что саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз, а также призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси. Решения вступят в силу после согласования и утверждения в Совете ЕС на уровне министров.

Санкции и вызов дипломатов

Происшествие в небе над Беларусью уже привело и к дипломатическим последствиям. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о заморозке инвестиционной помощи ЕС для Беларуси на сумму 3 млрд евро, «до тех пор пока Беларусь не станет демократической», передает Reuters. Также глава Еврокомиссии сказала, что Роман Протасевич должен быть немедленно освобожден и предупредила о готовящихся санкциях в отношении Беларуси.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости проведения международного расследования инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Беларуси. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте Совета ЕС. «Международное расследование этого инцидента должно быть проведено для установления любых фактов нарушения международного авиационного права», — завил Боррель.

Глава европейской дипломатии также отметил, что произошедшая ситуация будет обсуждаться на саммите ЕС, который проходит 24-25 мая в Брюсселе: «ЕС обдумает последствия этих действий, включая принятие мер против ответственных [за принудительную посадку самолета]».

В МИД Бельгии вызвали посла Беларуси, сообщила глава ведомства Софи Вильмес. «Совершенные неоправданные и неприемлемые действия не останутся без последствий», заявила Вильмес и призвала освободить Романа Протасевича. Посла Беларуси также вызовут в МИД Чехии, чтобы выразить «острый протест» в связи с ситуацией с рейсом Ryanair.

Также сегодня стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность остановки полетов европейских авиакомпаний и наземных перевозок между Беларусью и ЕС. Вопрос об усилении санкций в отношении Беларуси перед будет рассмотрен в понедельник в Брюсселе перед началом двухдневного саммита, пишет Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с подготовкой к саммиту ЕС.

Кроме этого, днем стало известно, что совет ИКАО созвал 27 мая срочную встречу по поводу инцидента с самолетом Ryanair, об этом сообщило агентство «РИА Новости». Принятые на ней решения также могут отразиться на Беларуси.

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