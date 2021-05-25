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Российские авиаперевозчики начали отправлять свои рейсы в обход Беларуси

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  • 25.05.2021, 8:12
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Российские авиаперевозчики начали отправлять свои рейсы в обход Беларуси
фото: Рапси

Первым это сделал самолет, летевший из Москвы в Калининград.

Российский авиаперевозчик «ЮТэйр» отправляет свои рейсы из Москвы в Калининград в обход Беларуси.

Об этом стало известно на основе данных сервиса полетов в реальном времени flightradar24.com.

В воскресенье самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о «минировании». По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят боевой истребитель и вертолет. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.

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