Российские авиаперевозчики начали отправлять свои рейсы в обход Беларуси

Российские авиаперевозчики начали отправлять свои рейсы в обход Беларуси4
- 25.05.2021, 8:12
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Первым это сделал самолет, летевший из Москвы в Калининград.
Российский авиаперевозчик «ЮТэйр» отправляет свои рейсы из Москвы в Калининград в обход Беларуси.
Об этом стало известно на основе данных сервиса полетов в реальном времени flightradar24.com.
В воскресенье самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, посадили в аэропорту Минска после получения сообщения о «минировании». По поручению Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят боевой истребитель и вертолет. Команду посадить самолет отдал лично Лукашенко.