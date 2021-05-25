Рабочие ОАО «Гродно Азот» готовы бастовать, чтобы защитить товарищей 1 25.05.2021, 8:17

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фото: ТАСС

На предприятии накалилась обстановка.

Читатель телеграм-канала «Баста!» рассказал о ситуации на ОАО «Гродно Азот»:

— На сегодняшний день возникла ситуация, что шестерым членам независимого профсоюза наниматель сообщил о не продлении контрактов (заканчиваются в июне-июле).

Часть этих людей присутствовала на собрании. Был выработан алгоритм действия, по которому профсоюз будет отстаивать работников.

В случае задокументированного отказа нанимателя с объяснением причины не продления (будут составлены и отправлены заявления заказными письмами на имя генерального директора) будет запущена процедура трудового спора.

Если при этом договоренности не будет, то будут подаваться документы на объявление официальной забастовки.

Одновременно с этим будут подаваться жалобы в прокуратуру, исполком и министерство труда.

В связи с тем, что все работники - члены независимого профсоюза, всю информацию передадим в БКДП. Они в свою очередь в МОТ (входит в структуру ООН).

На основании этих документов существует высокая вероятность усиления санкций в отношении белорусского режима, которые в скором времени вступят в силу.

Таким образом уволив нескольких человек, наниматель будет терять огромные деньги. Теперь вопрос в том, чтобы поддержать ребят. Тех, кто были настроены решительно. Важна Ваша поддержка.

Отстоим их - отстоим любого!

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