Еврокомиссар по вопросам юстиции призвал ввести новые санкции против режима Лукашенко 25.05.2021, 8:23

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Дидье Рейндерс

Следует наказать виновных в приземлении самолета Ryanair.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что в первую очередь Евросоюз должен ввести дополнительные санкции в отношении Беларуси, чтобы оказать давление на Минск и наказать ответственных за принудительное приземление самолета Ryanair, сообщает «Голос Америки».

Рейндерс добавил, что вопрос об ограничении воздушного движения также может быть обсужден, но сначала необходимо выяснить, сможет ли Европейский Союз согласовать скоординированный подход для всех 27 государств-членов или же отдельные страны будут вводить ограничения на национальном уровне.

«Но прежде всего необходимо оказать давление на людей, ответственных за такое... поведение. Это лучший способ отреагировать, – сказал Рейндерс. – И я уверен, что очень важно продемонстрировать общий подход на международном уровне».

Тем временем Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Беларуси Вячеслава Качанова в знак протеста против вынужденной посадки самолета Ryanair.

В заявлении ведомства отмечается: «Эти действия белорусского режима поставили под угрозу воздушное движение, жизнь пассажиров и летного экипажа. Подобные действия совершенно недопустимы, и необходимо немедленно провести расследование всех обстоятельств этого события. Журналист и его спутница, арестованные после вынужденной посадки самолета, должны быть немедленно освобождены, и им нужно разрешить покинуть Беларусь, если они того пожелают».

«Эстония считает подобные действия неприемлемыми, поскольку они явно нарушают международное право. Международное сообщество должно отреагировать на это серьезное нарушение международного права, и Эстония начала консультации в Совете Безопасности ООН, чтобы поднять этот вопрос в Совете».

В ведомстве также выразили глубокое сожаление в связи со смертью белорусского политзаключенного Витольда Ашурка. Ашурок, скончавшийся в субботу в исправительной колонии, был осужден за участие в мирной демонстрации 9 августа прошлого года. Министерство иностранных дел Эстонии также осудило блокировку новостного портала Беларуси tut.by.

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