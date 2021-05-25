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Финская компания Finnair отказалась от полетов над Беларусью

  • 25.05.2021, 8:42
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Финская компания Finnair отказалась от полетов над Беларусью

Страна де факто превращается в бесполетную зону.

Финская авиакомпания Finnair не будет использовать воздушное пространство над Беларусью, сообщает ria.ru.

Ранее от полетов над нашей страной отказались скандинавская SAS, кипрская Avia Solutions, польская LOT, венгерская Wizzair, латвийская airBaltic, нидерландская KLM и немецкая Lufthansa.

Напомним, что Лукашенко использовал военную авиацию для принуждения самолета авиакомпании Ryanair к посадке в минском аэропорту. Также белорусские диспетчеры сообщили, что на борту самолета якобы находится «бомба».

После посадки был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка, следовавшие из Афин в Вильнюс.

Международное сообщество назвало действия режима Лукашенко «актом государственного терроризма». Страны Запада требуют ввести санкции против белорусских властей.

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