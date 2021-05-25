В Великобритании нашли загадочную древнюю печать из серебра и драгоценного камня 25.05.2021, 9:05

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Уникальный артефакт обнаружили в графстве Норфолк.

На западе графства Норфолк археолог-любитель обнаружил печать с помощью металлоискателя в деревне Гейтон в прошлом году. Ее особенность – древнеримская вставка из драгоценного камня с изображением богов.

Об этом пишет smithsonianmag.

По данным исследователей, серебряная печать калибра (29 х 18,5 мм) могла принадлежать аристократу.

На сильно обгоревшей печати можно рассмотреть выгравированные изображения бога войны Марса и богини победы Виктории. Рисунок относится к периоду Римской Британиия (43-410 гг н. э.). Тогда как серебряная основа датируется XIII или XIV веком.

Недавно печать из Гейтона пополнила реестр национальных сокровищ. Ее собирается приобрести музей Норвичского замка.

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