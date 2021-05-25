Чем грозит Таракану авиабойкот из-за скандала с Ryanair 2 25.05.2021, 9:16

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Потери будут впечатляющими.

ЕС введет блокаду белорусской гражданской авиации из-за вынужденной посадки рейса Ryanair. РБК разбирался в возможных последствиях авиазапрета на транзит через Белоруссию, а также на европейские полеты государственной «Белавиа»

Страны Европейского союза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита (прошел вечером 24 мая), на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске. Накануне, 23 мая, судно авиакомпании, совершавшее рейс из Афин в Вильнюс, было вынуждено изменить курс и совершить посадку в Белоруссии из-за сообщения о бомбе на борту. Информация об этой угрозе не подтвердилась, но посадка самолета обернулась задержанием одного из его пассажиров — сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«Саммит поручает Совету ЕС принять необходимые меры для запрета белорусским перевозчикам полетов в воздушном пространстве Евросоюза и закрыть доступ в аэропорты [государств] ЕС для рейсов, которые осуществляются такими авиакомпаниями», — говорится в итоговом заявлении. Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС на уровне министров.

Одним из первых, на инцидент в Минске отреагировало правительство Литвы — оно уже запретило местным аэропортам принимать и отправлять рейсы, маршруты которых проходят над территорией Беларуси. Крупнейшей белорусской государственной авиакомпании «Белавиа» пришлось приостановить полеты в эту страну. Авиакомпания airBaltic, крупнейший по числу пассажиров перевозчик в странах Балтии, отказалась как от рейсов в Минск, так и от полетов через Беларусь. О решении временно приостановить полеты над территорией Белоруссии также сообщили в голландской авиакомпании KLM.

К запрету присоединились политики США и Великобритании. Украина также рассмотрит вопрос приостановки авиасообщения с Беларусью, заявил ее президент Владимир Зеленский.

РБК разбирался, какие последствия ждут белорусские предприятия, если обсуждаемые запреты станут реальностью.

Сколько Беларусь зарабатывает на авиатранзите

Из-за прекращения полетов в воздушном пространстве Беларуси пострадает национальный провайдер аэронавигационных услуг — госпредприятие «Белаэронавигация». До пандемии его диспетчеры обслуживали около 300 тыс. полетов в год. Последние годы этот показатель рос из-за желания авиакомпаний облетать восток Украины после трагедии с самолетом Malaysia Airlines, который был сбит ракетой из системы ПВО «Бук М1» в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года.

«В 2019 году мы обслужили за год 325 тыс. воздушных судов. Плотность движения была довольно высокой, но из-за пандемии она упала в наиболее критичные месяцы примерно на 80%», — говорил 15 мая гендиректор «Белаэронавигации» Леонид Чуро. Минский центр управления воздушным движением обслуживает 980 компаний из 100 стран мира. 83% — это транзитный поток, 17% — с посадками в Беларусь, сообщало издание «Минск Новости». Больше всех используют воздушное пространство республики компании России — около 30%.

Все грузовые рейсы из Ближнего Востока в США пролегают через воздушное пространство Беларуси, из Европы в Китай — тоже, добавляет гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий. По его оценке, «Белаэронавигация» в последние годы до пандемии могла зарабатывать до $50–70 млн ежегодно, предоставляя диспетчерское обслуживание зарубежным авиакомпаниям. По его оценке, в целом вклад авиационной отрасли в ВВП этой страны составляет 2–3%. РБК направил запросы в «Белаэронавигацию» и аэропорт Минска.

Как устроен бизнес «Белавиа»

Последние годы гражданская авиация Беларуси ориентируется на развитие и обслуживание международных направлений, так как из-за небольших размеров страны в ней практически нет внутренних рейсов. «Белавиа», чей парк состоит из 31 самолета, включая самые современные Boeing 737 MAX и Embraer E195-E2, реализует модель транзитного перевозчика уже несколько лет. Толчком для этого стало закрытие прямого авиасообщения между Россией и Украиной в конце 2015 года. Если в 2015 году доля трансферных пассажиров на регулярных рейсах «Белавиа» составляла 34%, то по итогам 2017 года — уже 49%. Его основная часть (83,3%) приходилась как раз на рейсы между Россией и Украиной, следует из отчетности «Белавиа».

Воздушный транспорт Беларуси в целом и «Белавиа» в частности в последние годы, до пандемии COVID-19, находился на подъеме, отмечает Ланецкий. В 2020 году и сейчас рейсы «Белавиа» порой остаются единственной возможностью для путешествия жителей Европы между странами. Несмотря на коронавирусные ограничения, авиакомпания не останавливала полностью полеты, отмечает эксперт. Но из-за пандемии «Белавиа» закончила прошлый год с чистым убытком в размере 92 млн белорусских рублей (около 2,7 млрд руб.) против прибыли по итогам 2019 года в размере 68 млн белорусских рублей (2 млрд руб.).

«Если «Белавиа» закроют полеты в Евросоюз и к этому запрету присоединится Украина, это будет сильный удар для бизнеса авиакомпании», — считает Ланецкий. По его словам, перевозчику будет крайне сложно переориентироваться на другие направления, в том числе на Россию, из-за жестких межправительственных соглашений. РБК направил запрос в пресс-службу «Белавиа». Российские авиакомпании не стали прекращать полеты через Беларусь. «Полеты российских авиакомпаний в Белоруссию и через ее воздушное пространство осуществляются в штатном режиме в рамках имеющихся договоренностей на основе двустороннего соглашения о воздушном сообщении», — сообщили РБК в пресс-службе Росавиации.

Пандемия также сделала аэропорт Минска одним из крупнейших хабов в Восточной Европе. Самыми популярными направлениями у пассажиров аэропорта были Киев, Стамбул, Амстердам, Париж и Варшава. По данным Friendly Avia Support, «Белавиа» до пандемии выполняла в минском аэропорту большинство рейсов — свыше 70% (сейчас даже больше). На российские авиакомпании приходилось около 20% рейсов, примерно 10% рейсов выполняли европейские авиакомпании. Поэтому уход европейских компаний не станет большой потерей для Минска, как сокращение полетов «Белавиа», рассуждает Ланецкий.

Хаб для россиян

Многие российские туристы стали использовать Беларусь в качестве транзитного хаба после запрета полетов в Грузию, Украину, Египет, а недавно и в Турцию. Сразу после введения ограничений на полеты на турецкие курорты в апреле 2021 года из-за роста числа случаев заболевания коронавирусом резко вырос интерес к полетам в Турцию из Белоруссии, отмечает представитель сервиса поиска билетов Aviasales Янис Дзенис: пользователи начали искать для себя альтернативные маршруты. Билеты из Минска в Стамбул стоят от 14 тыс. руб., никаких ограничений для россиян нет, главное — добраться до аэропорта Минска, указывает он.

Белоруссия входит в топ-10 популярных направлений на Ozon.Travel в январе—апреле 2021 года, добавляет гендиректор сервиса Михаил Осин. В 70% бронирований Минск является конечной точкой назначения. Что касается пересадок в республике, то чаще всего дальнейший маршрут россиян подразумевает перелеты на Украину (16% от всех бронирований с пересадкой в 2021 году). Также с пересадкой в Минске выбирают путешествия в Грузию и Казахстан — 8 и 3% соответственно.

У российских туроператоров нет программ на выездном направлении, в которых задействована перевозка на курорты через Минск, этим хабом пользуются для поездок за рубеж только самостоятельные туристы, говорит исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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