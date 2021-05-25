Фотофакт: Над белорусским небом нет ни одного самолета 34 25.05.2021, 9:33

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Лукашенко окончательно стал международным изгоем.

Согласно данным сервиса полетов в реальном времени flightradar24.com, после рекомендации саммита ЕС избегать полетов над Беларусью и решений частных авиакомпаний не пересекать воздушную границу страны, над белорусским небом нет ни одного самолета.

Напомним, что Лукашенко использовал военную авиацию для принуждения самолета авиакомпании Ryanair к посадке в минском аэропорту. Также белорусские диспетчеры сообщили, что на борту самолета якобы находится «бомба».

После посадки был задержан журналист Роман Протасевич и его девушка, следовавшие из Афин в Вильнюс.

Международное сообщество назвало действия режима Лукашенко «актом государственного терроризма». Страны Запада требуют ввести санкции против белорусских властей.

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