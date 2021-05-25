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Air France объявила об отмене полетов над Беларусью

  • 25.05.2021, 9:40
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Air France объявила об отмене полетов над Беларусью

Компания ознакомилась с выводами Европейского совета.

Авиакомпания Air France приостановили полеты в воздушном пространстве над Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair.

«Air France ознакомилась с выводами Европейского совета и приостанавливает до дальнейшего уведомления полеты своих самолетов в воздушном пространстве Беларуси», — приводит слова из заявления компании Le Figaro.

«У тех самолетов, которые уже находятся на маршруте, полетный план будет изменен», — уточнили в авиакомпании.

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