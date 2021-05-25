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Футболистка брестского «Динамо» в знак протеста отвернулась во время исполнения гимна

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  • 25.05.2021, 10:17
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Футболистка брестского «Динамо» в знак протеста отвернулась во время исполнения гимна

Смелый поступок.

Перед матчем 1/4 финала Кубка Беларуси с «Неманом» футболистка брестского «Динамо» Виктория Сидорчук провела акцию протеста. Во время исполнения гимна она отвернулась от флага и так простояла так до конца звучания музыки – единственная в составе обеих команд, пишет «Трибуна».

После игры Виктория выложила этот момент в сторис своего Instagram – из чего стало понятно, что футболистка протестовала против захвата самолета Ryanair.

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