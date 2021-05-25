Украина с 26 мая полностью прекращает авиасообщение с Беларусью 4 25.05.2021, 10:05

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Решение было принято на заседании правительства.

Украина прекращает авиасообщение с Беларусью со среды, 26 мая, соответствующее решение было принято на заседании правительства во вторник, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"С 00:00 26 мая Украина прекращает авиасообщение с Беларусью", - написал Шмыгаль в телеграм-канале.

Кабмин Украины считает инцидент с самолетом в Минске нарушением Конвенции о международной гражданской авиации, сказал премьер.

"Только что на внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", - уточнил Денис Шмыгаль.

Кроме этого, украинским авиакомпаниям и самолетам будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

"Госпогранслужба также получила поручение прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь в таможенных пунктах аэропортов", - уточнил премьер.

"Ситуация с принудительной посадкой самолета компании Ryanair в Минске является нарушением Конвенции о международной гражданской авиации. Решение нашего правительства направлено на обеспечение безопасности полетов и пассажиров", - подытожил Шмыгаль.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули к Вильнюсу, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

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