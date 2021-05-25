Юрий Бутусов: Режим Лукашенко — это враг Украины 6 25.05.2021, 10:22

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ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

Он часть путинской системы.

Важно отметить быструю реакцию нашего государства на воздушный террор Лукашенко, пишет в «Фейсбуке» главный редактор украинского издания censor.net Юрий Бутусов. Такое хорошее начало требует поддержки.

По решению президента Владимира Зеленского Украина прекращает авиасообщение с Беларусью, все авиарейсы будут направляться в облет воздушного пространства Беларуси. Важно, что Украина не ждет реакции всей Европы, а действует в числе первых.

Мэр Львова Садовой разорвал контракт на закупку белорусских автобусов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов дал четкое определение проблемы: «Задержание 23 мая белорусского оппозиционного журналиста в Минске — это открытый вызов всему демократическому миру, наглое пренебрежение международными нормами и правилами».

Сейчас очевидно, что Украина должна в целом пересмотреть отношения с Лукашенко.

Белорусский олигарх Николай Воробей является ближайшим партнером Виктора Медведчука и Тараса Козака, санкции необходимо расширить на все контакты с Воробьем и его структурами, которые получили выгодные контракты на поставки битума в Украину.

Мы закупаем много энергоресурсов из РФ через Беларусь. Наши друзья — правительства и парламенты в странах Балтии и в Польше постоянно поднимают вопрос о совместном бойкоте закупок электрики в Беларуси, поскольку специально для целей экономической экспансии Путин помог Лукашенко построить атомную станцию. Литва начинает с этого все переговоры, они требуют от нас солидарности, это же в наших общих интересах. Украина пока не реагирует на обращения наших союзников, и продолжает закупки, помогает Лукашенко и Путину добивать нашу электрику.

Безусловно, следует также сократить зависимость от поставок белорусского топлива — Украина имеет свой работающий нефтеперерабатывающий завод, и плюс два завода стоят и ржавеют — если бы был сокращен импорт из Беларуси, появились бы инвесторы, чтобы оживить умершие НПЗ или построить новые. У Украины большое потребление, это выгодная сфера для инвестиций.

Также принципиально важно разорвать исполнение правовых поручений КГБ Беларуси, что сейчас продолжает делать СБУ.

Пора положить конец этой двусмысленности в отношениях с Лукашенко — он часть путинской системы, и Украина никогда не признает захват власти в Беларуси в августе 2020-го.

Режим Лукашенко — это враг, и любые тайные контакты и договоренности с ним — это тайные договоренности с врагом.

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