Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии 11 25.05.2021, 10:42

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Недопустимые действия властей в связи с самолетом Ryanair не останутся без последствий.

Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства, сообщают naviny.online.

Как заявила министр иностранных дел — вице-премьер Бельгии Софи Вильмес, «неоправданные и недопустимые действия [белорусских властей] не останутся без последствий. Господин Протасевич должен быть немедленно освобожден».

Ранее глава бельгийского правительства Александер де Кроо назвал принудительную посадку самолета недопустимой и также потребовал освобождения журналиста.

В свою очередь МИД Люксембурга выразил Михневичу «решительный протест» против перенаправления в минский аэропорт борта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Люксембург призвал к немедленному освобождению Протасевича и его девушки Софии Сапега.

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