закрыть
25 мая 2021, вторник, 13:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии

11
  • 25.05.2021, 10:42
  • 6,814
Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии

Недопустимые действия властей в связи с самолетом Ryanair не останутся без последствий.

Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства, сообщают naviny.online.

Как заявила министр иностранных дел — вице-премьер Бельгии Софи Вильмес, «неоправданные и недопустимые действия [белорусских властей] не останутся без последствий. Господин Протасевич должен быть немедленно освобожден».

Ранее глава бельгийского правительства Александер де Кроо назвал принудительную посадку самолета недопустимой и также потребовал освобождения журналиста.

В свою очередь МИД Люксембурга выразил Михневичу «решительный протест» против перенаправления в минский аэропорт борта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.

Люксембург призвал к немедленному освобождению Протасевича и его девушки Софии Сапега.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец