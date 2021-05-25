Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии

Белорусского посла Михневича вызвали «на ковер» в МИД Бельгии11
- 25.05.2021, 10:42
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Недопустимые действия властей в связи с самолетом Ryanair не останутся без последствий.
Посол Беларуси Александр Михневич (работает в Бельгии и Люксембурге) был вызван в Министерство иностранных дел королевства, сообщают naviny.online.
Как заявила министр иностранных дел — вице-премьер Бельгии Софи Вильмес, «неоправданные и недопустимые действия [белорусских властей] не останутся без последствий. Господин Протасевич должен быть немедленно освобожден».
Ранее глава бельгийского правительства Александер де Кроо назвал принудительную посадку самолета недопустимой и также потребовал освобождения журналиста.
В свою очередь МИД Люксембурга выразил Михневичу «решительный протест» против перенаправления в минский аэропорт борта Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс.
Люксембург призвал к немедленному освобождению Протасевича и его девушки Софии Сапега.