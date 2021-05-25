Президент Латвии поддержал мэра Риги, который заменил лукашенковский флаг на бело-красно-белый 15 25.05.2021, 12:00

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Эгил Левитс

Фото: AFP

Рига будет и дальше поддерживать белорусский народ.

Замена флага Беларуси на стенде флагов стран-участниц чемпионата мира по хоккею в Риге - адекватная политическая реакция и сигнал, что Латвия не признает правящий режим соседнего государства, сказал в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 президент страны Эгил Левитс, сообщает сайт jauns.lv.

Решение режима Лукашенко выдворить из страны всех латвийских дипломатов, по словам президента, стало реакцией на последовательные действия Латвии после того, как белорусские власти совершила беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения.

Левитс подчеркнул, что инцидент затронул и Латвию, так как в принудительно посаженном самолете были двое ее граждан. Латвия просила от ЕС реакции на ситуацию, и Евросовет договорился о санкциях в отношении режима Лукашенко.

"Мы защищаем международное право и безопасность международной авиации", - подчеркнул президент.

В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, лукашенковский флаг был заменен на национальный бело-красно-белый флаг. Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы заявил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, что подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.

Официальный Минск в связи с этим потребовал, чтобы латвийские дипломаты покинули страну, Латвия ответила симметричным требованием о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

Фото: LETA

Фото: LETA

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