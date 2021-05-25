Austrian Airlines и польский LOT отказались от полетов над Беларусью 2 25.05.2021, 11:01

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Фото: austrian.com

Польша требует доступ к черным ящикам побывавшего в Минске самолета.

Австрийская авиакомпания Austrian Airlines решила приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси. Это решение касается всех авиаперевозчиков германского авиационного концерна Lufthansa Group.

Об этом сообщила корреспонденту ТАСС во вторник представитель Austrian Airlines, которая является "дочкой" германского концерна Lufthansa.

"До решения саммита ЕС вместе с другими авиакомпаниями Lufthansa Group было решено, что мы до дальнейших распоряжений будем облетать белорусское воздушное пространство. Это решение было подкреплено решением на уровне ЕС. До дальнейших распоряжений ситуация будет постоянно изучаться", - сказала представитель Austrian Airlines.

По ее словам, австрийский авиаперевозчик не совершает полеты в Беларусь. Следующий рейс авиакомпании, который будет совершен из Вены в Москву не над Белорусью, должен быть выполнен 27 мая.

Полеты приостанавливает и польская авиакомпания LOT.

Более того, Польша, владеющая компанией Buzz (дочка Ryanair, которой летел Роман Протасевич) требует доступ к черным ящикам побывавшего в Минске самолета.

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