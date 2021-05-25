Глава МИД Литвы выступил за экономические санкции против белорусского режима 5 25.05.2021, 11:07

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Габриэлюс Ландсбергис

В частности — против нефтяного сектора.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался за экономические санкции против режима Лукашенко, пишет Delfi.

— Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению глав Совета ЕС. Пока Литва сама по себе такой шаг сделать не может. (...) Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы — нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС.

Напомним, накануне Евросоюз принял решение запретить полеты авиакомпаний Беларуси, а также закрыть для самолетов из ЕС белорусское воздушное пространство.

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