закрыть
25 мая 2021, вторник, 13:04
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Литвы выступил за экономические санкции против белорусского режима

5
  • 25.05.2021, 11:07
  • 3,294
Глава МИД Литвы выступил за экономические санкции против белорусского режима
Габриэлюс Ландсбергис

В частности — против нефтяного сектора.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался за экономические санкции против режима Лукашенко, пишет Delfi.

— Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению глав Совета ЕС. Пока Литва сама по себе такой шаг сделать не может. (...) Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы — нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС.

Напомним, накануне Евросоюз принял решение запретить полеты авиакомпаний Беларуси, а также закрыть для самолетов из ЕС белорусское воздушное пространство.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович
Перед дефолтом
Перед дефолтом Дмитрий Болкунец