Глава МИД Литвы выступил за экономические санкции против белорусского режима

Глава МИД Литвы выступил за экономические санкции против белорусского режима5
- 25.05.2021, 11:07
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В частности — против нефтяного сектора.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказался за экономические санкции против режима Лукашенко, пишет Delfi.
— Мы, прерывая экономические отношения, по сути должны ввести санкции в отношении компаний, торгующих с этой страной. Такие санкции вводят по решению глав Совета ЕС. Пока Литва сама по себе такой шаг сделать не может. (...) Мы за наискорейшее принятие четвертого пакета санкций и за начало дискуссий о пятом пакете, который охватит и определенные секторы — нефтяной, где наблюдается масштабная торговля с ЕС.
Напомним, накануне Евросоюз принял решение запретить полеты авиакомпаний Беларуси, а также закрыть для самолетов из ЕС белорусское воздушное пространство.