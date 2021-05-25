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Медики назвали пять признаков того, что у вас уже был коронавирус

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  • 25.05.2021, 11:14
  • 12,596
Медики назвали пять признаков того, что у вас уже был коронавирус

Если определенные симптомы наблюдались на протяжении нескольких последних недель, возможно, вы уже перенесли болезнь.

Несколько признаков того, что у человека был коронавирус, не вызвавший тяжелого заболевания, назвало издание u-news.com.ua со ссылкой а интервью доктора Дэниела Аткинсона.

Насморк, боль в горле, покашливание, которые часто ассоциируются с аллергией. Самочувствие может незначительно ухудшаться, температуры нет, а кашель скорее слизистый, чем сухой.

Изменившийся вкус пищи, ослабление аппетита. Человек может почувствовать. что у привычных и любимых блюд изменился запах.

Усталость. Когда тело борется с болезнью, ему требуется больше энергии, и такая аккумуляция сил может лишить привычного тонуса, поскольку на нее работают все системы организма.

Покрасневшие глаза. Это может быть результатом аллергии или же сигналом того, что глаза подверглись воспалению, вызванному коронавирусом.

Дискомфорт в теле, болезненные ощущения в мышцах, боли в конечностях – это также побочные эффекты воспалительной реакции, которую могла запустить иммунная система организма, пораженного ковидом.

Если эти симптомы наблюдались на протяжении нескольких последних недель, возможно, вы уже перенесли болезнь.

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