FT: «Спецоперация Лукашенко» создала опасный глобальный прецедент 7 25.05.2021, 11:25

7,880

Фото: onliner.by

Европа и США должны действовать вместе, чтобы для режима в Беларуси были серьезные последствия.

«Международный порядок, основанный на правилах» - это скучная фраза, которую очень любят использовать дипломаты. Часто эти слова звучат как клише. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже думал о том, чтобы запретить своим чиновникам использовать это словосочетание.

Но если кто-то сомневается в необходимости соблюдения международного порядка, основанного на правилах, он должен взглянуть на ситуацию с рейсом Ryanair FR4978 из Греции в Литву. Самолет пересекал Беларусь, но был вынужден приземлиться в Минске. В Беларуси силовики задержали журналиста-диссидента Романа Протасевича, который освещал жестокие репрессии режима в своей стране. Очевидно, арест был произведен по прямому приказу самопровозглашенного Лукашенко, который борется за свою политическую жизнь с момента начала протестов в стране после махинаций с президентскими выборами прошлого года, пишет Financial Times (перевод - zn.ua).

Беларусь - относительно небольшая страна с населением чуть меньше 10 млн. Но это «похищение» самолета, так называемая «спецоперация Лукашенко», создает опасный глобальный прецедент. За ситуацией будут внимательно наблюдать большие страны, которые также часто преследуют своих внутренних врагов за рубежом - в частности Россия (которая является ближайшим союзником Беларуси), Китай и Иран.

Пассажиры, летящие из Европы в Азию, часто пересекают Россию или Иран. То, что когда-то было интересным географическим наблюдением, теперь может вызвать легкое беспокойство.

Если Беларусь смогла добиться переадресации самолета в Минск, что тогда помешает иранцам заставить самолет приземлиться в Тегеране или россиянам посадить авиалайнер над Сибирью?

После создания такого прецедента, потенциальная угроза выйдет за пределы границ стран. Те, кто задумывался, почему стоит оспаривать претензии Китая на суверенитет над всем Южно-Китайским морем, теперь могут лучше понять суть дела.

Примерно треть мировой морской торговли пересекает эти воды. Если бы Китай мог претендовать на право перехвата любого корабля или самолета, пересекающего Южно-Китайское море, он мог бы легко «задушить» глобальную торговлю.

Угроза распространяется не только на китайских, российских или иранских диссидентов, проживающих за рубежом. Потенциально опасность распространяется и на иностранцев, которые критикуют эти режимы. Российское правительство настойчиво прилагает усилия, чтобы задержать британского инвестора Билла Браудера, который родился в США и руководил кампанией введения санкций, предусмотренных «законом Магнитского» против Москвы.

Один из представителей ЕС, которых попал под санкции Пекина, сказал, что его не беспокоит запрет поездок в Китай. Но он опасается, что Пекин может попытаться договориться об его аресте «транзитным путем» в третьей стране.

«В конце концов, они могут решить, что именно такие вещи делают супердержавы», - говорит представитель ЕС.

Эта мысль порождает неприятный прецедент, созданный США после их политики ударов беспилотников во время «войны с терроризмом». Американцы могут сказать, что такой вид деятельности применялся к тем, кто планировал фактическое насилие против США или их союзников. Но все зависит от точки зрения, борец за свободу для одной страны может быть террористом для другой. Беларусь, например, обвиняет Протасевича в терроризме.

Трудно принимать белорусское (китайское или российское) понимание мирного инакомыслия как террористическую угрозу. Но Америка фактически поддерживала мысль о том, что мощные страны могут «выйти за пределы своих границ».

Такие «полномочия» вызывают беспокойство даже тогда, когда ими пользуются США - страна, что регулируется законом и свободой слова. А когда на эти «полномочия» претендуют однопартийные государства, диктатуры и различные авторитарные лидеры по всему миру, они становятся катализатором для создания опасного и «беззаконного» мира.

Тревожная реальность заключается в том, что авторитарные страны все чаще прибегают к тому, что прогрессивная демократическая организация Freedom House называет «транснациональными репрессиями».

В докладе Freedom House указывается шесть стран, которые используют такие методы, как «убийства, незаконные депортации и похищения», чтобы подавить инакомыслие за рубежом, Китай, Турция, Руанда, Саудовская Аравия, Россия и Иран - при этом Китай выделен как страна, что проводит «наиболее сложную глобальную и всестороннюю кампанию транснациональных репрессий в мире».

Среди жертв этих кампаний, например, Гу Минхай - гражданин Швеции, родился в Китае, издавал книги о частной жизни влиятельных членов Коммунистической партии. Его похитили в Таиланде в 2015 году, а затем отправили в китайскую тюрьму. Еще одной жертвой является Пол Русесабаги политический активист Руанды, похищенный в Дубае в 2020 году, а затем осужден в Руанде по обвинению в терроризме.

Действия Лукашенко показали явную «эскалацию» этой тенденции. Но в то же время этот опасный момент представляет возможность остановить движение к международному беззаконию.

ЕС, США, Великобритания и другие демократические страны теперь должны действовать вместе, чтобы убедиться, что такой шаг Беларуси не останется без серьезных последствий. Если Лукашенко будет игнорировать международные нормы, то к нему следует относиться как к преступнику. Пора защищать международный правопорядок, пока не поздно, резюмирует издание.

Напомним, 23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет Ryanair рейса Афины-Вильнюс. Изначально сообщалось о возможном минировании воздушного судна, в аэропорт стянули пожарных и кареты «скорой помощи». Позже стало известно о том, что на борту самолета находится оппозиционный журналист Роман Протасевич, его задержали. Информацию о задержании Протасевича подтвердили в МВД Беларуси. На родине журналист является подозреваемым по статье 293 УК Беларуси, ему может грозить смертная казнь.

В ЕС выступили с первым официальным заявлением после случившегося. Там убеждены, что самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска из-за действий белорусского военного самолета.

В Международной организации гражданской авиации выразили обеспокоенность принудительной посадкой лоукостер. Организация считает, что действия белорусских властей могут нарушать Чикагскую конвенцию.

В Офисе президента Украины заявили о том, что вынужденная посадка в Беларуси самолета Ryanair рейсом Афины-Вильнюс, в результате которой задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, является прямым проявлением международного терроризма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».