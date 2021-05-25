Почему литовский футбол отказался иметь дело с Беларусью 2 25.05.2021, 11:30

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Фото: DELFI / Tomas Vinickas

У АБФФ пока нет слов.

8 июня молодежная сборная Беларуси дома должна была играть товарищеский матч против сверстников из Литвы. Однако велика вероятность, что встреча не состоится. В понедельник утром Ассоциация футболистов Литвы, которую возглавляет футболист Арунас Климавичус, обратилась в Федерацию футбола Литвы с призывом не отправлять литовскую «молодежку» в Беларусь.

Так ассоциация отреагировала на инцидент с «Боингом» компании Ryanair, следовавшим по маршруту Афины-Вильнюс, который развернули в небе над Лидой и принудительно, в сопровождении истребителя МИГ-29, посадили в национальном аэропорту «Минск». Представители Лукашенко уверяют, что получили сигнал о том, что на борту самолета находится бомба (электронное письмо об этом прислал некто из ХАМАС).

После посадки пассажиры были выведены из «Боинга» и тщательно досмотрены. Затем был задержан Роман Протасевич – бывший редактор телеграм-канала NEXTA, который сейчас признан экстремистским и который в большом объеме освещал протесты в Беларуси после выборов. За свою работу Протасевича включили в террористический список и завели на него уголовное дело за якобы организацию «массовых беспорядков». Также в самолете находилась девушка Романа София Сапега, гражданка России. Ее также задержали.

– Воскресные события показали, что это непредсказуемая и небезопасная страна не только для граждан Беларуси, но и наших соотечественников. Ассоциация футболистов Литвы призывает федерацию футбола Литвы выразить четкую позицию в сложившейся ситуации, отменить матч и убедиться, что в будущем все футбольные матчи будут играть только в безопасных странах, – говорится в заявлении Ассоциации футболистов Литвы.

Ассоциация футболистов Литвы обратилась в федерацию с призывом отменить товарищеский матч молодежной сборной против Беларуси

Литовская федерация отреагировала незамедлительно: сборная не будет играть в Беларуси.

– Учитывая сегодняшнюю ситуацию, национальная и молодежная команды не будут принимать участие в матчах в Беларуси. Это слишком рискованно, мы не хотим рисковать игроками и их близкими. В планах не ехать на эту встречу, – заявил генеральный секретарь федерации футбола Литвы Эдгарас Станкевичюс.

Под вопросом не только скорый матч «молодежек», но и ноябрьская встреча первых команд, о которой стороны договорились в марте этого года.

Tribuna.com поговорила с главой Ассоциации футболистов Литвы Арунасом Климавичусом о том, почему он призвал не ехать соотечественников в Беларусь на матчи и о том, как для литовцев выглядит ситуация, в которой оказались беларусы.

– Почему Ассоциация футболистов Литвы выступила с таким обращением?

– Надо признаться, что в Беларуси и так была напряженная ситуация. А в связи с событиями, которые произошли, вчера [в воскресенье]… Считаю, сейчас не самый подходящий момент для проведения товарищеской игры. Понятно, можно говорить, что спорт вне политики, но Беларусь [сейчас] – не самое безопасное место для граждан Литвы. Матч можно перенести в другое место, чтобы не пострадали футболисты. Так что наше заявление логично.

– Федерация футбола Литвы поддержала вашу инициативу.

– Да! Но, думаю, это решение федерация приняла бы и без нас. Просто наше обращение помогло принять его побыстрее. Оно просто ускорило процесс.

– Какие у вашей ассоциации отношения с федерацией?

– Рабочие. Иногда находим общий язык, иногда наши мнения расходятся. Это нормально. Но только в такой атмосфере и надо отстаивать права игроков. И в этом наш успех. Мы – самый большой профсоюз... Мне не нравится это слово. Футболисты боятся слова «профсоюз» :)

. Мы – самая многочисленная ассоциация среди всех спортсменов балтийских стран. У нас порядка 300 членов. Поэтому федерация к нам прислушивается. Игнорировать такое количество людей она просто не может.

В ассоциации все игроки национальной, женской и молодежной сборных, почти все игроки А-лиги. Мы собрали весь «элит» литовского футбола. Мы достаточно мощная сила в Литве. И при решении некоторых вопросов федерация должна обращать на нас внимание. Мы же работаем открыто и не ведем закулисных игр.

– Обсуждали заявление с тренером молодежной сборной, с игроками команды? Может, они хотят ехать?

– У нас ассоциация футболистов и с тренерами мы ничего не обсуждаем. Что касается игроков, то, за все время, что мы работаем, мы себя очень хорошо зарекомендовали. И футболисты не сомневаются в моих решениях. Я обязательно встречусь с игроками и объясню свою позицию. Я всегда все делаю откровенно и открыто.

Мы принимали уже много важных решений. Я встречаюсь с футболистами и они меня полностью поддерживают. Просто в балтийских странах такой ассоциации с таким влиянием никогда не было. Ни в одном спортивном направлении. Мы общаемся и с другими международными организациями. Нас знают не только в Литве. Ребята выражают доверие и при встречах не говорят, что я делаю что-то не так.

– Катализатором обращения стала история с экстренной посадкой самолета, летевшего в Вильнюс, в Минске. Как вы воспринимали эту историю?

– Следил внимательно, смотрел новости. Дети не особо понимали, о чем я смотрю. Когда рассказал им, что произошло, они сказали, что это как в кино. И это так. Подобное я видел только в фильмах! Невозможно поверить, что такое может происходить не в кино, а в реальной жизни. Очень неприятное чувство от того, что такое может происходить в наши годы. Никогда бы не поверил, что такое может происходить.

– Как реагируете на все события, которые происходят в Беларуси?

– В нашей стране очень следят за Беларусью. Мы же соседи. Вильнюс очень близко к границе. А там же еще и [атомная] электростанция в Остравце…

– Контрабанда сигарет еще.

– Мы новости об этом так не мусолим. Полиция работает, и по новостям об этом говорят не так много. В Беларуси есть гораздо более важные события, о которых у нас много говорят.

У меня в Беларуси очень много знакомых футболистов и тренеров. Мы тесно общаемся, когда они приезжают в Литву, встречаемся. Людей очень много. Так что новости я узнаю не только из газет, но и напрямую. Очень жалко страну. То, что было после выборов… Все люди пострадали, мягко говоря, несправедливо. Так не должно быть в любой стране.

– За последнее время многие беларуса уехали жить в Литву.

– Да. Недавно был забавный эпизод. Пока у нас был карантин, мы старались поменьше выходить в город. Неделю назад я, впервые после карантина, пришел в кафе, и два столика из 15 были беларусскими. Это я точно знаю, потому что среди них были отдаленные знакомые. Не знаю, живут теперь эти люди здесь или просто приехали в гости, но вот такой факт :).

– Когда вы последний раз были в Беларуси?

– В феврале прошлого года перед самым карантином заехал на три дня. Был на базе «Минска», смотрел товарищеский матч «Ислочи» в манеже, встречался с футболистами.

Признаюсь, от города ожидал худшего, и меня Минск удивил. Красивый. Вечерний Минск очень понравился. Было приятно. И о людях только самые лучшие впечатления.

– Впереди еврокубки. Как думаете, решение литовской федерации футбола не ехать на матч повлияет на отношение других федераций к поездкам в Беларусь?

– Есть вероятность, что могут быть сложности [в отношениях]. Ситуация нетипичная. У вас же уже отняли чемпионат мира по хоккею и этап Кубка мира по биатлону… Это примеры того, что не всегда есть смысл в поговорке «спорт вне политики». Надо понимать, что некоторые решения властей будут иметь последствия. В том числе и в спорте. Очень жалко, что страдают спортсмены, но надо понять, что мир меняется. И, повторюсь, действия не могут оставаться без последствий.

– При этом многие беларусские болельщики благодарны литовцам за позицию.

– Каждый человек имеет свою позицию. Мне после заявления друзья звонили, говорили свое мнение. Я каждое мнение уважаю. Самое главное: невиновные люди не должны страдать за свое мнение.

Tribuna.com обратилась за комментарием в АБФФ, однако там не смогли найти подходящего руководителя, который высказался бы по ситуации.

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