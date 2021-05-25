Ученые выяснили, как образуются огромные месторождения золота 25.05.2021, 12:16

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При чем здесь эффект «кислого молока»?

Канадские ученые описали геологический процесс, при котором золотые жилы образуются в течение нескольких дней в гидротермальных системах.

Изучая примеры отложений из шахты Брюсджек на северо-западе Британской Колумбии в Канаде, ученые обнаружили, что некоторые залежи золота образуются как кислое молоко, пишет nv.ua.

Золота в верхних слоях Земли не так уж много. На каждую тонну материала приходится всего 0,004 грамма драгоценного металла. Тем не менее, есть регионы, которые содержат множество золотых жил — так называемое гиперобогащение.

Ученые уверяют, что нашли неожиданную причину этого явления — процесс, который похож на отделение и слипание частиц жира в кислом молоке.

«Ученые давно знают, что месторождения золота образуются, когда горячая вода протекает через скалы, растворяя мизерное количество золота и концентрируя его в трещинах земной коры на уровнях, невидимых невооруженным глазом», — говорят геологи Энтони Уильямс-Джонс и Дункан Маклиш из Университета Макгилла в Канаде.

«В редких случаях трещины трансформируются в жилы из чистого золота толщиной в сантиметры. Но как флюиды с такими низкими концентрациями золота создают редкие месторождения золота сверхвысокого качества? Наши результаты разрешают парадокс сверхвысокого качества или «золотого дна», которое занимает ученых более века», — добавили авторы работы.

Молоко представляет собой водный раствор, состоящий из нескольких компонентов, один из которых — микроскопические шарики жира. При уровне pH свежего молока — очень близком к нейтральному — эти частицы жира имеют отрицательный заряд, что заставляет их отталкиваться друг от друга.

В процессе скисания бактерии в молоке превращают лактозу в молочную кислоту, соответственно снижая уровень pH. Это вызывает разрушение поверхностного заряда на частицах жира, частицы жира отделяются от молочной сыворотки и слипаются друг с другом, образуя своего рода желе из молочного жира.

Уильямс-Джонс, Маклиш и их коллеги обнаружили аналогичный процесс при использовании электронной микроскопии для изучения месторождений золота на руднике Брюсджек в Британской Колумбии. Это одно из мест в мире, где можно найти содержание золота до 41 582 граммов на тонну.

Заряженные частицы золота отталкиваются друг от друга, но когда заряд разрушается, происходит флокуляция, образуя желе. Это желе застревает в трещинах горных пород, образуя прожилки сверхобогащенного золота.

«Мы получили первые свидетельства образования коллоидов золота в природе, а также первые изображения небольших жилок коллоидных частиц золота в наномасштабе», — заявили Уильямс-Джонс и Маклиш.

Исследователи подозревают, что коллоидные процессы, которые происходили в Брюсджеке и других золотых системах, могли также привести к образованию пока еще неизвестных месторождений золота.

Если другие ученые и дальнейшие исследования подтвердят это, исследование может дать нам новый инструментарий для поиска месторождений золота по всему миру.

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