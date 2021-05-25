Крупнейшие авиакомпании Японии и Сингапура отказались летать над Беларусью 25.05.2021, 12:24

2,296

фото: adobe experience cloud

Решение принято из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair.

Один из крупнейших японских авиаперевозчиков компания All Nippon Airways (ANA) временно не будет использовать маршрут, проходящий над территорией Беларусью, из-за инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

Об этом во вторник сообщили ТАСС в японской компании.

В ANA отметили, что над территорией Белоруссии проходит один из маршрутов рейса из Японии до Франкфурта-на-Майне и обратно. "Поскольку это лишь один из вариантов маршрута, никакого конкретного влияния на нашу деятельность [отказ от него] не повлиял", - подчеркнули в японской авиакомпании. В ANA также добавили, что продолжат следить за развитием ситуации и на его основе примут решение о том, как долго продлится вступивший в силу 25 мая отказ от использования этого маршрута.

В крупнейшем авиаперевозчике Японии компании Japan Airlines (JAL) ТАСС сообщили, что не используют маршруты, проходящие через воздушное пространство Беларуси, поэтому никаких действий в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair предпринято не было.

Компания Singapore Airlines также изменила маршрут полетов, чтобы не пролетать над Беларусью, сообщает channelnewsasia.com.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».