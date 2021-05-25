Дмитрий Быков: Никаких «щадящих условий» для Лукашенко теперь не будет 5 25.05.2021, 12:34

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Дмитрий Быков

фото: rfl\rl

Перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы — это гениальный ход Господа.

Истребитель, выпущенный для перехвата мирного гражданского рейса в небе Европы, – это особый случай, пишет российский писатель и поэт Дмитрий Быков в статье для «Собеседника».

Это гениальный ход Господа, потому что Лукашенко получит в будущем именно такое название. Он истребитель Беларуси, удерживающий в заложниках десять миллионов человек.

Этот казус наглядно демонстрирует пять вещей, которые и так в общем были понятны – но теперь очевидны.

Первая: диктаторы смертельно боятся соцсетей и готовы расправляться с активистами сетевого протеста любой ценой; больше того, этих самодеятельных молодых активистов они боятся больше, чем любых международных организаций и их санкций, поскольку организации импотентны, а санкции против диктатур не работают.

Вторая: Россия будет поддерживать любые действия любых диктаторов против доставшихся им народов, поскольку само российское руководство готово пересекать все красные линии, лишь бы остаться у власти.

Третья: никакой компромисс между Лукашенко и населением Беларуси невозможен, никаких временных правительств или щадящих условий отставки не будет.

Четвертая: России следует приготовиться к белорусскому режиму диктатуры (хотя она к нему готовится с 2012 года). Пятая: любые журналисты, политологи и пропагандисты во всем мире, которые одобряют действия Лукашенко или откровенно любуются ими, должны быть вычеркнуты из любых профессиональных сообществ и бойкотируемы.

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